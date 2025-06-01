“Kırgınlık için çok kısa bir ömrümüz var. Sevelim, sevilelim”

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…

Samimi.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım...

Tarih Öğretmeni olabilirdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…

Malesef memleket meseleleri ve Kıbrıs Tiyatro Festivali için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda hazırladığımız "Aşk İçinde Mahpusane" oyunu.

Kayıtsız kalamadığım şey…

Haksızlık, adaletsizlik ve ikiyüzlülük. Güçlü olanın her daim, her mecrada haksız dahi olsa galip gelmesi. Acı olan toplumun genelinin de buna ses çıkarmaması ve güçlü olanın yanında yer kapma çabası. Doğru'nun peşinde değil de menfaatin peşinde yer alması. Görünen gerçeğe boyun eğip, hakikate gözlerini kapaması. Buna kayıtsız kalamıyorum.

En büyük pişmanlığım…

Bundan 7 sene önce gitmek istemediğim bir halı saha maçına gidip ayağımı kırmıştım. Sonrasında iki defa ameliyat oldum ve bugün halâ bazı sıkıntılarını yaşıyorum.

En büyük sevincim…

En son yaşadığım sevinç için en büyük olanı diyebilirim. Ablamın kızı Aylin 1 ay önce dünyaya geldi.

Hayatımın dönüm noktası…

Bir çok dönüm noktası var elbette. En kesin olan şu ki; İstanbul'da Konservatuar 2. sınıftayken bazı dış etkenler sebebiyle okulu yarıda bırakıp geri dönme noktasına gelmiştim. Azim ve sebat gösterip devam etmeye karar verişim benim için çok önemli bir dönüm noktasıdır.