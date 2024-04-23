“Kiralık aracı kullanma yetkisi yok, araç başkası adına kiralandı”

Karşıyaka’da meydana gelen yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Pazartesi günü Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve Girne’de turist olarak ikamet eden İ.F. isimli zanlının, kullanma yetkisi ve sigortası olmayan yönetimindeki kiralık araç ile dikkatsizliği sonucu bisikletli Martin Derbyshire’e çarptığını söyledi.

Polis, meydana gelen kaza sonucu yaralanan Derbyshire’in, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinde sağ kalça kırığı tespit edildiğini, ortopedi servisinde müşahede altına alındığını hayati tehlikesinin şimdilik olmadığı ancak ameliyat istemesi durumu oluşabileceğini mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonrası araç sürücüsünün tutuklandığını, kiralık aracın başkası adına kiralandığı ve zanlının kullanma yetkisi olmadığı ayrıca sigortanın kapsamadığını belirtti.

Polis memuru aktarmış olduğu olgular ışığında müştekinin de sağlık durumunun netleşmesi açısında ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.