Kimyasal madde uyarısı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, İtalya’da üretilen ve ülkemize ithal edilen “PUJADAS” marka plastik kevgir ürününde kimyasal madde tespit edildiğini duyurdu. 2020 ve 2021 yıllarında 60 adet ithal edilen ürünün kullanılmaması ve satış noktalarına iade edilmesi istendi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: İtalya’da üretilerek ülkemize ithal edilen aşağıda görseli yer alan “PUJADAS” plastik kevgir ürününden Avrupa Birliği pazarında resmi makamlarca yaptırılan analizlerde birincil aromatik amin migrasyonu tespit edilmesi nedeniyle dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır.



Ürün KKTC’ye 2020 ve 2021yıllarında toplam 60 adet ithal edilmiş olup, ithalatçı firma tarafından raflardan 19 adet geri çekilmiştir. Söz konusu ürün “Arden Living” mağazalarında satışa sunulmuş olup, tüketicilerin satın almış olduğu ürünü kullanmaması ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur.



Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi