“Kimsenin İstatistik Kurumu’nu bu hale düşürmeye hakkı yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör Katı Atık Çöplük İhalesi ile Limanlar İhalesi’ni ele aldı. Şahiner, Limanlar İhalesi’nde elleçleme yönteminin yanlış olduğunu kaydetti. “Zor günler bizi bekliyor.” diyen Şahiner, bu zor günlerin tohumlarını hükümetin ektiğini söyledi.

Resmi Gazete’deki bazı kararların eklerinin bilinçli şekilde gizlendiğini söyleyen Şahiner, ek sözleşmeleri milletvekillerinin görememesini eleştirdi. Liman işçileriyle ilgili imzalanan protokole de değinen Şahiner, 350 kişinin hakkının 5 kişiye “yedirildiğini” söyledi ve bu kararın ekinde bulunan protokolün kamuoyundan gizlendiği örneğini verdi.

“Kimsenin İstatistik Kurumu’nu bu hale düşürmeye hakkı yoktur” diyen Şahiner, geçen ayın hayat pahalılığı oranına kimsenin inanmadığını söyledi. Şahiner, bir an önce yeni enflasyon sepetinin ortaya çıkması için hazırlıkların tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kamusal hizmetlerdeki eksikliğin devlet için büyük bir utanç kaynağı olduğunu söyleyen Şahiner, UBP kurultayı döneminde bu konuda yanlış adımlar atıldığını ifade etti.

Şahiner, Merkezi Mevzuat Dairesi’nde gelinen noktanın “kabul edilebilir olmadığını” söyleyerek, rahat bir şekilde geçebilen tek bir yasanın gelemediğini savunarak, dairenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

E-devletin ülkede verimliliğin artırılması için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Şahiner, Türksat’la yapılan çalışmaların yeterli olmadığını, yerli kaynaklarla yapılacak bir çalışmayla çok daha hızlı sonuç elde edilebileceği görüşünü paylaştı.

Yükseköğretim alanına da değinen Şahiner, üniversitelerin etrafında öğrencilere yönelik hizmet veren bazı işletmeler yıllar sonra batık hale gelebileceğini belirterek, doğru yatırıma yönelik rehberlik ve hibe yönlendirmelerin gerekliliğine dikkat çekti.

Şahiner, “Külliye”nin ciddi bir elektrik masrafı yaratacağını kaydederek, oraya yapılması planlandığı açıklanan güneş enerjisi projesinin de yine halk tarafından ödeneceğine işaret etti.

Sigorta ve reasürans şirketlerine yönelik komitedeki yasa tasarısına da işaret eden Şahiner, bu tasarının geçeceği güne kadar izinlerin durdurulması gerektiğini kaydetti. Şahiner, bu alanda mevcut şirketlerin çok fazla olduğunu belirterek, mevcut koşulların olası risklerin karşılanmasında yeterli olmadığını söyledi.

Enerji konusuna da değinen Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) bütçesini incelediklerinde, AKSA’nın maliyetlerinin kendi hesaplamalarından daha fazla olduğunu gördüklerini kaydetti. “Biz santral çıkış fiyatını 14 dolar zannediyorduk. 16 dolara yakınmış.” diyen Şahiner, Kıb-Tek’in “şu andaki hantal yapısıyla” yaptığı üretim maliyetiyle, AKSA’nın maliyet arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Şahiner, Kıb-Tek’e yatırım yapıldığı takdirde, enerji fiyatlarının yarıya indirebileceğini kaydederek, AKSA’ya ödenen “fazla” ödeneklerin yatırıma yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Şahiner, sektörlerde ortaya çıkan astronomik fiyatların ana sebebinin enerji masrafları kaynaklı olduğunu ifade etti.

Ercan Havalimanı’na ilişkin hakem heyetinin raporunda yazanları ve bu rapora ilişkin endişelerini paylaşan Şahiner, AKSA’nın yanında T&T şirketine de yıl içerisinde yüksek ödemeler yapılacağını belirterek, “Bu maliyetlerle bu gemi yürümez.” dedi. Kalecik III Sözleşmesi ve yapılması planlanan enterkonnekte sisteminin maliyetleri daha da artıracağını savunan Şahiner, bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi talep etti.