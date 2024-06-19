Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Glapsides Plajı’nın özel kişiye ait işletmesi Glapsides Beach Restoran’ın açıklamasını ‘Talihsiz’ olarak nitelendirdi. Uluçay yaptığı yazılı açıklamada; “Gazimağusa Belediye sınırları içerisinde bulunan Glapsides Plajı’nın özel kişiye ait işletmesi Glapsides Beach Restorant maalesef talihsiz bir uygulama yaparak plaja belirli ülkelerden gelen insanları ve yanında yiyecek içecek getiren kimseyi sokmayacağını ifade etmiştir. İnsan haklarına doğrudan aykırı olan bu yaklaşımı asla kabul etmeyeceğimizi ve ilgili işletme hakkında gereken hukuki işlemi yapacağımızı belirtmek isterim. Bölgemizdeki tüm plajların hangi kurallar çerçevesinde işletileceği, ordaki huzur ve güvenliğin nasıl sağlanacağı ve tüm bunların yasal çerçevesi bellidir. Kimse kendini yasaların üzerinde görmemeli, Gazimağusa Belediyesi olarak bu ayıbın derhal ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Gocco’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

Glapsides sahilinde cankurtaran olarak görev yapan Hasan Gocco'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım, büyük tepki topladı. Paylaşımda, sahilde geçerli olan kuralları kendince yazan Gocco, ırkçı ifadeler kullandı. Paylaşımda kendi kurallarını belirtilen Gocco, "Pakistan uyruklular sahile giremez", "Siyahilerin girmesi yasaktır" ifadelerini kullandı. Bu ayrımcı ve ırkçı söylemler, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak tepki topladı.