“Kimse çocuklarımızın ismini kullanarak siyaset yapmasın”

Ayşe GÜLER

Adıyaman’daki depremde kaybettikleri yakınlarının isimlerini yaşatmak için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kuran aileler, siyasilere seslendi, “Kimse bizim ve çocuklarımızın adını kullanarak siyaset yapmasın” dedi.

Aileler, İsias Otel davasına yönelik desteğin ada sınırlarını aştığını da söyleyerek, “Davamız, Türkiye’dekiler için de bir ses oldu. Şu anda bize ciddi destek var. Pes etmememiz, sürece devam etmemizle ilgili… Suskun olan kesime de ses olduk…” değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma kapsamında yargılanan kişilerin en ağır cezayı almasını istediklerini vurgulayan aileler,

dava sürecinin 2-2.5 yıl süreceğine dair öngörülerini paylaştı.

Aileler, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’den derneğe “Maaş kesintilerinden oluşacak kaynağın, derneğe verilmesi, okulun da dernek tarafından yapılmasına” yönelik bir teklif yaptığını da açıklayarak, “Bu kaynağın kontrolünün yalnızca derneğe verilmesi koşulu ile teklifi kabul edebiliriz” dedi.

“Çocuklarımız ışıl ışıldı, Mağusa’nın geleceğini değiştirecek çocuklardı”

● Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri, “Hepsi Mağusa’nın geleceğini değiştirecek çocuklardı. Işıl ışıldılar… Gidişleri çok erken oldu. İsimlerini yatışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

► YENİDÜZEN: Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kuruldu, temaslarınız da oldu. Çalışmalar ne aşamada?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “4 farklı ziyaret gerçekleştirdik. Derneğimizin kurulduğunu haber vermek için ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Acımızın içerisinde kısa sürede ailemizin, avukatlarımızın aracılığıyla bu derneği kurduk. Yapılması gereken çok iş var. Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tek bir hedefimiz var; tek çatı altında toplanarak davayı götürmek istiyoruz. Sonrasında da çocuklarımızın adını yaşatmak… Eğitime önem vererek, bunu yapmak istiyoruz. Tüm ailelerle konuştuk, ne yapabileceğimizi sorguladık. Öncelikle bir okul projesi hayata geçirmek istiyoruz. Olumlu yönde geri dönüşler oldu. Bizlere yardımcı olmak isteyen birçok kişi var. Hepsi, bizlerle irtibata geçti.”

► YENİDÜZEN: Okulun proje aşaması başladı mı?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Evet başladı. Biz, ne istediğimizi söyledik, çalışmalar başladı. Ardından detaylandırılacak.”

► İki okul yapılacağına yönelik Ünal Üstel’in de açıklamaları vardı…

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “ Aslında iki okulun nereden çıktığını bilmiyoruz. Bunu konuşmadık. Bizim hedefimiz, ortaokul ve lise bölümünün birlikte olacağı bir proje… İki okul söylemedik”

➢ Murat Aktuğralı: “Bizi dernek oluşumuna iten, bu fikir somutlaştıktan sonra ‘Bir okul mu yapalım’ noktasında birleştiren şey, etraftan gelen yoğun destekti. Çocukların adını, okul yaparak yaşatalım noktasından yola çıkmadık. 2 aydır yaşadıklarımız, ülkedeki okulların durumu süreci bu noktaya çevirdi. İlk başta, spor salonu fikrini düşünmüştük. Sonrasında fikir, daha da olgunlaştı. Hayalimiz; bir eğitim kompleksi… Maaş kesintileriyle toplanılacak bir miktar var, 120 milyon TL dillendiriliyor. Başbakan da bu maddi karşılığın 2 okula yetebileceğini düşünüyor. Hazırlatmaya çalıştığımız projede; yüzme havuzu, küçük bir konferans salonu, kapalı spor salonu olmasını istiyoruz. Belki zamana yayarak, parça parça yapacağız. Ama hayata geçirmek istiyoruz.”

► YENİDÜZEN: Öğrencilerin spor salonu olmadığı, buna rağmen canla başla çalıştıkları da ifade edildi. Bu projeyle aslında bir eksiklik de giderilmiş mi olacak?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “ Geride kalan çocukların, güzel bir eğitim kompleksine ihtiyaçları var. Tüm çocuklarımız bunu hak ediyor. Seçilmiş olsun olmasın, her türlü çocuk bunu hak ediyor. O yüzden yapılacak eğitim kompleksini sadece kolej öğrencileri kullanacak diye bir şey yok. Bizim hayalimiz, tüm topluma, Mağusa’nın kullanımına açılacak bir kompleks olması…”

➢ Murat Aktuğralı: “Belediyenin kullanımında arena var. Onun dışında NKL’de ve Çanakkale Ortaokulu’nda salon var. Çocuklarımız, maç hazırlıklarını öğlen birinde, akşam diğerinde yapıyordu. Ordan oraya gidiyorlardı…”

➢ Mehmet Akif Bilgen: “ Spor salonu konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle bazen, çocuğumu bulabilmek için tüm Mağusa’yı geziyordum. Örneğin telefonun şarjı bittiğinde, NKL’den başlayarak çocuğumu bulmaya çalışırdım. Bu durum, kabul edilemez. Hiçbir çocuk bunu hak etmiyor. Çocuklarımız voleybola tapıyordu. Antrenmanları gece olsa da koşa koşa gidiyorlardı. Çocuklarımızın hep seçilmiş, başarılı olduklarından bahsediyorduk. Ama resimlerden de görmüşsünüzdür, çocuklarımız çok farklıydı. Hepsi Mağusa’nın geleceğini değiştirecek çocuklardı. Işıl ışıldılar… Gidişleri çok erken oldu. İsimlerini yatışmak istiyoruz. Bu okulla olur, spor salonu ile olur…”

► Eğitim Kompleksi’nin nereye yapılacağı belli oldu mu?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: Arazi çalışmaları yapılıyor. Biz kendimiz de bu yönde çalışma yapacağız. Belediye ile de görüştük. Onlar da araştırmalara başladı.”

“Maaş kesintilerinden oluşacak kaynağın kontrolünün yalnızca derneğe verilmesi koşulunu sunduk”

● Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’den derneğe “Maaş kesintilerinden oluşacak kaynağın, derneğe verilmesi, okulun da dernek tarafından yapılmasına” yönelik bir teklif yapıldığını söyleyen aileler, “Bu kaynağın kontrolünün yalnızca derneğe verilmesi koşulu ile teklifi kabul edebiliriz” dedi.

► YENİDÜZEN: Görüşmeler, olumlu hava geçti sanırım…

➢ Murat Aktuğralı: “Biz, en başından beri derneği kurarken de, ailelerle de konuştuğumuzda bu konunun siyasi olarak kullanılmasını istemediğimizi söylüyoruz. Sağduyu ile yaklaşan siyasetçiler de bize bunu söylüyor.”

► YENİDÜZEN: Peki, konunun siyasi olarak kullanılmaya doğru evrildiğini mi düşünüyorsunuz?

➢ Murat Aktuğralı: “ Zaman zaman buna yöneldiğini görüyoruz… Başbakan’dan derneğe, basına da yansıyan bir teklif yapıldı. Ona, cevap yazdık. Şunu da söylememiz gerekiyor; en başından beri çocuklarımızın cenazelerine ulaştığımız andan itibaren bazı noktaları aileler kontrol edemedi. Cenaze törenlerinin nasıl olacağı, karşılamanın nasıl yapılacağı… Çocuklar görev şehidi ilan edildi. Devlet tarafından dile getirilen bazı şeyler var; spor salonu ve anıt yapılacağı, mezarlık düzenlemesi olacağı, 6 Şubat’ın yas ilan edileceği ifade edildi. Bizler, bu konularda siyaset yapılmasını istemiyoruz. Bizler çocuklarımızın mezarlarını yapmaya gönüllüyüz. Şehit ilan edilecekseler de altının doldurulmasında yasal gerekliliğinin ne olduğuna müdahil olmak istemiyoruz. Bunun tartışma konusunu olmasını da istemiyoruz. Bizim bir talebimiz yok. Yapacağını dillendirdikleri şeyler var. Yapsın ve konu kapansın… Tüm bunlar konuşuldukça bizleri üzüyor.”

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Bizim dışımızda gelişen bazı olaylar var. Bizim üzerimizden siyaset yapılmasına karşıyız. Bunu istemiyoruz. Siyasetle hiçbir alakamız yok. Devlet, bazı konularda tabii ki yardım edecek. Ama kimse bizim ve çocuklarımızın adını kullanarak siyaset yapmasın.”

► YENİDÜZEN: Derneğe yapılan teklif neydi?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Maaş kesintilerinden oluşacak kaynağın, derneğe verilmesi, okulun da dernek tarafından yapılmasına yönelik bir teklifti. Biz de kaynağın kontrolünün yalnızca derneğe verilmesi koşulu ile kabul edebileceğimizi söyledik.”

➢ Murat Aktuğralı: “Dernekle birlikte bir protokol yapılması, ilgili yasanın değiştirilmesi, toplanan paranın hayata geçirilmeni istediğini belirtmişti.”

► Yaşanılan deprem felaketi ve kayıplarımızın ardından özellikle kamu okullarında bina güvenliğine yönelik denetim başladı. Bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Eğitimde çok geride kaldık. Eğitime harcanan miktarlar az. İMO raporunda da ortaya çıktı.”

➢ Murat Aktuğralı: “Şu anda önümüzde duran, yılların birikimi… Okulların durumunun ortaya çıkması vesile oldu. Yıllardır yazılan yazılar, raporlar vardı. Hiçbiri dikkate alınmamıştı. Şimdi mecburen önlem alınıyor.

➢ Yaşar Kemal Gençalioğlu: “Mağusa’daki eğitim alanları çok yetersiz. Çocuklarımızın antrenmanda nerede olduğunu bulabilmek için yıllarca ciddi çaba sarf ettik. Bundan sonra çocukların böyle bir şey yaşamasını istemiyoruz. Böyle bir olay olduktan sonra konuya hassasiyet gösterildi. Adım atılması için ille bir şeylerin mi olması gerekiyor? Umarım bundan sonraki süreçte çocuklarımız bu olayları yaşamaz…”

➢ Murat Aktuğralı: “Bizim derneğimizi yaşatacak olan toplumun desteğidir. Çocuklarımızı hiçbir şekilde unutmayacağız, her şekilde yaşatacağız.”

“Davaya destek ada sınırlarını aştı”

● Aileler, İsias Otel davasına yönelik desteğin ada sınırlarını aştığını söyledi, “Önümüzde 2-2.5 yıl olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle İsias davasını herkesin belleğine sokmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

► YENİDÜZEN: Bu acı, toplumsal bir dayanışmaya mı dönüştü?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Evet, şu anda bu duruma dönüştü.”

➢ Murat Aktuğralı: “Twitter’da başlatılan kampanya ciddi destek gördü, ülke içi ve yurt dışından her şeyi yapmaya hazır olan bir kesim var.”

► YENİDÜZEN: Depremin ardından 2 ay geçti. Twitter’da her gece konu gündeme getiriliyor. Katılım ne durumda?

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “ Destek her geçen gün artıyor, adanın sınırlarını aşmış durumda… Türkiye’den inanılmaz bir destek var. Dava süreci ve adaletin sağlanması açısından… Böyle de devam etmeli. Çünkü davayla ilgili önümüzde uzun bir dönem var. Dosya hazırlığı başladı. İddianame çok önemli… Çünkü yargılanan kişilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. İTÜ’den gelecek raporlar bekleniyor. Adıyaman Savcısı da süreci çok dikkatli şekilde yürütüyor. Buradan da komite üyeleri Adıyaman’a gitti. Başka bir ülke, başka bir yargı sistemi… Her şeyi adım adım kontrol etmemiz gerekiyor.

► YENİDÜZEN: Geçtiğimiz hafta, TC Barolar Birliği Başkanı da adadaydı. Dava sürecinin ne zaman başlaması öngörülüyor?

➢ Murat Aktuğralı: “Önümüzde 2-2.5 yıl olduğunu söylüyorlar. Bizler, sosyal medya ile kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle İsias davasını herkesin belleğine sokmak istiyoruz. Şu anda o hedefe ulaştık gibi. Türkiye’de de bir hassasiyet oluştu.”

➢ Mehmet Akif Bilgen: “Bu tür dava süreçlerinin uzun olacaklarına yönelik bilgi var. Bizler belki de şimdi dava sürecine başlayacaktık. Hasan Esendağlı ve arkadaşları hızlıca bizlere ulaşarak, vekaletleri aldılar. Biz şu an başlasaydık, hiçbir numune veya dataya ulaşamayacaktık. Bizler müebbet hapis cezası almasını istiyoruz.”

➢ Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Davanın çatı davadan çıkıp, ayrılmasının en büyük nedeni kamuoyu algısı… TC Barolar Birliği Başkanı, bu davayı üstlendi. Başkan seçildikten sonra ilk kez bu davayı bizim, çocuklarımız için kabul etti. Bu durum da bize inanılmaz destek ve güven verdi. Sonuna kadar bu işin peşindeler. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, TC Barolar Birliği ile aramızda köprü oluşturdu. Bizler, evde çocuklarımızı beklerken Hasan Esendağlı, bunları öngörerek adımlar attı. Bizim için müthiş bir destek…”

➢ Yaşar Kemal Gençalioğlu: “İsias davası Türkiye’dekiler için de bir ses oldu. Şu anda bize ciddi destek var. Pes etmememiz, sürece devam etmemizle ilgili… Suskun olan kesime de ses olduk…”