"Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor

Karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlık hakkı için mücadele eden Kimliksizler Derneği, Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek'in davetiyle Brüksel'e gitti.

Kıbrıs'ın güneyinden ve kuzeyinden çeşitli örgüt temsilcilerinin yer alacağı ziyaret grubunda Kimliksizler Derneği'ni Tahsin Oygar temsil ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Avrupa Parlamentosu'ndaki AKEL Milletvekilleri ile görüşme gerçekleştirilecek ve "Kıbrıslı Türkler ile AB - Kıbrıs'ın Yeniden Birleştirilmesine İlişkin Perspektifler" konulu bir panel düzenlenecek.

Tahsin Oygar, çeşitli AB ülkelerinden parlamenterlerle yapacağı görüşmelerde, Kimliksizler'in yaşadığı insan hakları ihlallerini gündeme getirerek, çözüm arayışlarında destek isteyecek.

Ayrıca, derneğin Petitions Komite'ye 675 imza ile sunmuş olduğu ve soruşturma başlatılması için Avrupa Komisyonu'na aktarılan dilekçeyi de takip edecek.