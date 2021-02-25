"Ev karantinası belgem olmasına rağmen 30 kişilik otobüse bindirildim, otele götürüldüm…"

Devrim DEMİR

Türk Ajansı Kıbrıs’ın eski müdürlerinden gazeteci Perihan Aziz de, dün 157 kişinin geldiği uçaktaydı. Türkiye’de devam eden tedavisi için ülkeye giriş çıkış yapmak zorunda kaldığını ifade eden Aziz, YENİDÜZEN’e konuştu, uygulamaya ilişkin sitemlerde bulundu.

Kanser tedavisi gören, kemoterapi alan yolcular için daha sağlıklı bir uygulama olması gerektiğini anlatan Aziz, ‘ev karantinası’ belgesi olmasına rağmen PCR test sonucu çıkana kadar yaklaşık 30 kişilik bir otobüsle karantina oteline gitme mecburiyetinde bırakıldığını söyledi, isyan etti.

“Otelde bir iki saat bekleyeceğim, oda kullanım ücreti alınacak”

Ev karantinası belgesi olmasına rağmen, PCR test sonucu çıkana kadar bir otelde bekletileceğini anlatan Perihan Aziz şöyle konuştu:

“Kanser tedavisi görüyorum, Türkiye’de ilacımı aldım uçakla geri geldim, ev karantina belgem olmasına rağmen beni otobüse koyup karantina oteline götürecekler. Bugün belki de dördüncü testimi yaptım, otel masrafı neyse ödenecek PCR testi sonucum çıkınca evime gidebileceğim. Ben direk eve gitsem kimseyle temas etmeye niyetim yok bundan önce taksiyle, gönderiyorlardı. Sağlık Bakanlığına başvurdum, her şeyi anlattım en azından taksiyle gönderselerdi, bu kadar insanla aynı yerde olmam sağlığım için çok sakıncalı. Ameliyatlıyım, elimdeki bavulu bile otobüse kendim yerleştirdim. Sağlık Bakanlığı’na doğrudan eve gitmek için başvuru yapmama rağmen yazı gelmedi. Hiçbir şekilde geri dönüş almadım. Normal sağlıklı bir insan olsam hiç itiraz etmezdim, şartlar hiç uygun değil. 6 saatlik için bile oda kullanım ücreti alıyorlar. İsyandayım. Kabul edemiyorum bu uygulamayı”.