Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İş Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirdi.

Hükümetin önerisinin çalışanları doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan İncirli, işyerinde bir çalışanın yaralanması gibi durumlarda alınması gereken sağlık tedbirlerinin doğrudan işverenin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

İncirli, hükümetin "işveren" tanımını değiştirme yönünde bir öneri sunduğunu belirterek, “Bundan kimin haberi vardı? Biz bunu dün aniden duyduk” dedi. Çalışanların bu değişiklikten haberdar olup olmadığını soran İncirli, görüştüğü hiçbir sendikanın bu düzenlemeden haberi olmadığını aktardı.

Hükümete “Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu?”, “Cezayı kime keseceksiniz?”, “Bir suç varsa bunun sorumlusu kim olacak?” ve “Kimi korumaya çalışıyorsunuz?” sorularını yönelten İncirli, “Eğer iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru adımlar atmak isteseydiniz, çalışanlarla ve sendikalarla istişare ederdiniz” ifadelerini kullandı.

2024 yılında yayımlanan ve KKTC’deki iş kazalarının değerlendirildiği bilimsel bir makaleye işaret eden İncirli, makaleye göre KKTC’de kaza olasılığının 2 kat arttığını, kazaların çoğunun ise inşaat sektöründe yaşandığını belirtti. Ölümlü kaza olasılığının ise 3,5 kat arttığını kaydeden İncirli, “İşverenler tedbir almak zorundadır” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan İncirli, “Mutlaka sendikalarla birlikte çalışın” ifadelerini kullandı. Özel sektörde sendikasız çalışanlar da bulunduğuna dikkat çeken İncirli, “İş kazaları gerçekten önlenebilir. İnsanların sakat kalmasına neden olan kazalar da engellenebilir. Çalışanların alınan kararlarda mutlaka söz sahibi olmaları gerekir. Çalışanları doğrudan ilgilendiren bir yasanın, genel kurula bu şekilde getirilmesi kabul edilemez” diye konuştu.