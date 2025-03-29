Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, okullarda başörtüsü konusunun siyasi istismar konusu yapıldığına dikkat çekti, toplumu bölmeye yönelik yapılan açıklamaları sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan İncirli, "Baş örtüsünün siyasi istismar konusu yapılıp ülkenin yağmalanmasına izni olmayan insanlar yaşıyor bu adada, yaşamaya devam edecek. Hiç bir yere gidecek de değiliz." dedi.

Sıla Usar İncirli'nin paylaşımı şöyle:

"Baş örtüsü tartışmaları, uzun yıllar süren toplumsal gerilimlere yol açabilecek kadar sıkıntılı bir konudur ve bizim böyle bir sorunumuz yoktur.

Kıbrıslı Türkler bu günlere inanç özgürlüğüne, yaşam tarzına, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olarak geldi. Ülkemize sonradan yerleşip bu toprakları yurt bilenler de bu kültürü sevdi, benimsedi.

Şimdi siz toplumun genelinin ortaklaştığı bu kültürü ortadan mı kaldırmak istiyorsunuz? Yoksa tüm toplumu birbirine bağlayan sözleşme yani Anayasa ile sorununuz mu var? Kim oluyorsunuz da insanları memleketten kovuyorsunuz, öğretmenlerimize hakaretler ediyorsunuz?

Baş örtüsünün siyasi istismar konusu yapılıp ülkenin yağmalanmasına izni olmayan insanlar yaşıyor bu adada, yaşamaya devam edecek. Hiç bir yere gidecek de değiliz."