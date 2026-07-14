Kim bu firmalar?

Serap ŞAHİN

Üreticilere yönelik tohum ve gübre destek ödemeleri, Maliye Teftiş ve Denetleme Birimi tarafından yürütülen usulsüzlük incelemesi nedeniyle durdu. Tarım Sigortası'nın tespitleri üzerine başlatılan denetim kapsamında, sahte veya naylon fatura düzenlenerek haksız teşvik alındığı iddiaları araştırılırken, usulsüzlük şüphesi bulunan firmalar arasında daha önce görevden alınan bazı bürokratların isimlerinin de geçtiği öne sürüldü.

Üretici ve Tarım Sigortası Yönetim Kurulu üyesi Cemal Darbaz, Tarım Sigortası'nın sahte ve naylon fatura ile haksız teşvik alındığı iddialarını tespit etmesi üzerine tohum ve gübre destek ödemelerinin durdurulduğunu söyledi. Denetimlerin sürdüğünü belirten Darbaz, usulsüzlük iddialarında bazı bürokratların da adının geçtiğini öne sürerek, isimlerin açıklanmaması halinde konunun üzerinin örtülmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Tarım Sigortası Müdürü İpek Karanfiloğlu Kızılduman, denetim tamamlanıncaya kadar şüpheli dosyalara ödeme yapılmayacağını, inceleme sonunda hak edişi bulunan üreticilerin ise mağdur edilmeyeceğini ve ödemelerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kızılduman, Maliye Teftiş ve Denetleme Birimi'nin raporu doğrultusunda gerekli adımların atılacağını söyledi.

İddialarda adı geçen kişi veya firmaların hükümete yakın olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Kızılduman, "Yakın olsa da bir şey değişmez. Ortada bir usulsüzlük varsa, kim olduğunun önemi yok. Tarım Sigortası gerekeni yapacaktır" dedi.

Üretici Cemal Darbaz:

"Usulsüzlük tespit edildiği için teşvik ödemeleri durduruldu"

Üretici ve Tarım Sigortası Yönetim Kurulu'nda hayvan üreticilerini temsil eden Cemal Darbaz, üreticilere yönelik tohum ve gübre destek ödemelerinin, Tarım Sigortası tarafından tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

YENİDÜZEN'e konuşan Darbaz, bazı firmaların naylon ve sahte faturalar düzenlediğinin, bazı durumlarda ise alınmayan gübreler için fatura kesildiğinin belirlendiğini ifade etti. Bu usulsüzlüklerin Tarım Sigortası tarafından tespit edildiğini belirten Darbaz, bu nedenle teşvik ödemelerinin yapılmadığını kaydetti.

Ödemelerin durmasının üreticileri mağdur ettiğini dile getiren Darbaz, "Üreticilere ödeme yapılmadı çünkü burada bir usulsüzlük tespit edildi. Tarım Sigortası doğru olanı yapıyor" dedi.

Denetimlerin sürdüğünü belirten Darbaz, incelemelerde gerçek ürün alıp gerçek fatura kullananlar, ürün aldığı halde sahte fatura kullananlar ile hiç ürün almadan fatura düzenleyenlerin ayrı ayrı tespit edilmeye çalışıldığını söyledi.

Usulsüzlük iddialarına bürokratların da karıştığını öne süren Darbaz, söz konusu isimlerin açıklanmaması halinde konunun üzerinin örtülmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Denetimlerin devam ettiğini belirten Darbaz, üreticilere teşvik ödemelerinin ne zaman yapılacağının ise henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Tarım Sigortası Müdürü İpek Karanfiloğlu Kızılduman:

"Denetim tamamlanmadan şüpheli dosyalara ödeme yapılmayacak"

Tarım Sigortası Müdürü İpek Karanfiloğlu Kızılduman, Maliye Teftiş ve Denetleme Birimi tarafından yürütülen inceleme tamamlanıncaya kadar, hakkında şüphe bulunan firma ve kişilere ait teşvik ödemelerinin yapılmayacağını açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Kızılduman, denetim sürecinde incelemeye konu evraklar için ödeme yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, denetim tamamlandıktan sonra hak edişi bulunan üreticilerin mağdur edilmeyeceğini ve ödemelerinin telafi edileceğini söyledi.

Müfettiş raporunun ardından sürecin şekilleneceğini ifade eden Kızılduman, raporun ortaya koyacağı bulgular doğrultusunda gerekli tüm adımların atılacağını kaydetti.

Denetim kapsamında kaç firma veya kişinin incelendiği ile toplam tutarın henüz bilinmediğini belirten Kızılduman, bu bilgilerin denetim sonucunda netleşeceğini söyledi.

İddialarda adı geçen kişi veya firmaların hükümete yakın olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Kızılduman, "Yakın olsa da bir şey değişmez. Ortada bir usulsüzlük varsa, kim olduğunun önemi yok. Tarım Sigortası gerekeni yapacaktır" dedi.

Kızılduman, Maliye Teftiş raporu tamamlanmadan sürece ilişkin daha fazla değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını da kaydetti.