Yenilenen Derinya plajı yeni çehresiyle halkı ağırlıyor

Gazimağusa Belediyesi, kent halkının ve ziyaretçilerin yaz sezonunda daha konforlu, düzenli ve keyifli bir ortamda denizle buluşabilmesi amacıyla Derinya Plajı’nda kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeni çehresiyle hizmet vermeye başlayan Derinya Plajı’nda kullanım alanları, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında plajın park yeri kapasitesi artırılırken, alanda teknik düzenlemeler yapıldı, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle plaj daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Plajda vatandaşların konforunu artırmak amacıyla yeni soyunma kabinleri ve duş alanları oluşturuldu. Mevcut kullanım alanları yenilenirken, depo, mutfak ve büfe bölümleri de baştan düzenlendi. Büfe alanı büyütülerek kapasitesi artırıldı, modern yapısıyla plajın genel çehresine uyumlu, daha işlevsel bir hizmet alanı haline getirildi.

Yapılan düzenlemeler kapsamında şezlong ve şemsiye sayısı da artırılarak, plajdan yararlanan vatandaşlara daha rahat bir kullanım imkânı sunuldu.

Derinya Plajı’na giriş ücretsiz olacak. Şezlong ve şemsiye kullanmak isteyen vatandaşlar için kullanım ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Derinya Plajı, her gün 08.00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Gazimağusa Belediyesi, Derinya Plajı’nda yapılan yenileme çalışmalarıyla vatandaşların daha temiz, düzenli, güvenli ve konforlu bir plaj deneyimi yaşamasını hedefliyor. Belediye, kentteki kamusal alanların yaşam kalitesini artıracak şekilde düzenlenmesi ve halkın kullanımına daha nitelikli hizmet alanları olarak sunulması yönündeki çalışmalarını sürdürecek.