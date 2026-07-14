Karullas: “Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin AB sürecine engel değil”

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Dış İlişkiler ve AB İşleri Komitesi Başkanı Yorgos Karullas, AB Üyesi Ülke Parlamentoları AB İşleri Komite Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin AB sürecine engel teşkil etmediğini söyledi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Dış İlişkiler ve AB İşleri Komitesi Başkanı Yorgos Karullas’ın, AB Üyesi Ülke Parlamentoları AB İşleri Komite Başkanları toplantısına katıldığını ve TBMM AB Uyum Komitesi Başkanı’nın konuşmasına yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Karullas, her aday ülkenin AB katılım sürecinin sadece AB kriterlerinin uygulanmasındaki ilerlemeye bakılarak değerlendirdiği iddiasında bulunurken, AB’nin ilke ve değerlerini savunma konusunda daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini de vurguladı.