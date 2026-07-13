Pink Martini, yarın akşam Salamis Antik Tiyatrosu’nda sahne alacak

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yarın akşam Pink Martini grubu sahne alacak.

Konser saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatrosu’nda yer alacak.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pink Martini konserinin biletleri, Kıbrıs Biletim, Gişe Kıbrıs ve Tixcy üzerinden temin edilebileceği gibi, etkinlik akşamı etkinlik alanındaki gişeden de satın alınabilecek.