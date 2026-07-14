Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erhürman'a geçmiş olsun telefonu
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan'ın, Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin iyi dileklerini paylaştığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunduğu bildirildi.
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