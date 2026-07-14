"Korolar Buluşuyor 3", Namık Kemal Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Korolar Buluşuyor 3", cuma akşamı saat 20.30'da Namık Kemal Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlikte, Bursa Nilüfer Çocuk Korosu, Bursa Nilüfer Gençlik Korosu, Kaizen Korosu, Ada Işığı Çocuk Korosu, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Müzik Hall Çocuk Korosu, Otello Çoksesli Korosu, Anka Lumina Uluslararası Kadın Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Caesar Choir ve Apkord Regularis Korosu sahne alacak.

Ücretsiz olacak konserde koroları; Suat Şahin, Erkan Dağlı, Sezgin Suna, Rana Uluçay, Aksana Tsepliakova ve Ekaterina Tunçtan yönetecek.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı ve organizasyon yetkilileri, "Korolar Buluşuyor" etkinliğinin yalnızca bir konser değil, aynı zamanda farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen korolar arasında kalıcı dostluklar kurulmasını sağlayan bir kültür ve sanat buluşması olduğunu vurguladı.