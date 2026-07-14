Aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya ağır yaralandı
Aydınköy’de aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya Necibe Yılmaz ağır yaralandı.
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Aydınköy’de aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya Necibe Yılmaz ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 10.00 sıralarında, Aydınköy’de Laleli Sokak’ta dikkatsizce kuzey istikametine doğru geri geri seyreden 54 yaşındaki Muhittin Bodaloğlu yönetimindeki UT 305 plakalı araçla 85 yaşındaki yaya Necibe Yılmaz’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınırken araç sürücüsü Bodaloğlu tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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