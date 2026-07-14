Ahmet Zort, Beyarmudu Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu açıkladı

8 yıldır Beyarmudu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Ahmet Zort, yaklaşan yerel seçimlerde Beyarmudu Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu duyurdu.

Beyarmudu Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Ahmet Zort, belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sekiz yıldır sürdürdüğü Beyarmudu Belediye Meclis Üyeliği görevini "bir ileri aşamaya taşımak" amacıyla aday olduğunu belirten Zort, insana ve doğaya saygılı, herkese eşit hizmet anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Zort açıklamasında, "Halkımızın ve bölgemizin en iyi hizmeti alabilmesi için, 8 yıldır onurla yürüttüğüm Belediye Meclis Üyeliği görevini bir ileri aşamaya taşıyacak yeni bir yola çıkıyorum. İnsana saygılı, doğaya saygılı ve herkese eşit hizmet edecek bir yerel yönetim anlayışı için Beyarmudu Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğumu sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Seçim sürecini halkla birlikte yürüteceklerini vurgulayan Zort, "Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz, kazanan halkımız ve bölgemiz olacak" ifadelerini kullandı.