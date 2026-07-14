“Ahmet Tan’ın durumu stabil”

Sağlık Bakanlığı, Ayia Napa’da uğradığı saldırı sonucu yaralanan Kıbrıslı Türk Ahmet Tan'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ahmet Tan'a bugün tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtilerek, genel sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Ahmet Tan'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir." denildi.

Ne olmuştu?

47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan, 6 Temmuz'da Kıbrıs’ın güneyindeki Ayia Napa kentinde sabaha karşı eğlence mekânlarının bulunduğu bölgede uğradığı saldırıda ağır yaralandı. İddiaya göre birlikte yemek yediği arkadaşından ayrıldıktan kısa süre sonra çıkan kavgada darbedilen Tan, polis tarafından kanlar içinde ve bilinci kapalı halde bulundu. İlk olarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tan, daha sonra Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'ne sevk edilerek art arda iki beyin ameliyatı geçirdi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında İsveç pasaportuna sahip, farklı kökenlerden dört 18 yaşındaki yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Ahmet Tan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili tutuklu zanlılar hakkındaki adli soruşturma ise devam ediyor.