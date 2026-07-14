Güneyde yeni nesil 112 acil çağrı merkezi

Kıbrıs’ın güneyinde acil müdahale sisteminin yenilenmesi çerçevesinde yeni nesil 112 çağrı merkezinin devreye gireceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi çerçevesinde yeni nesil 112 çağrı merkezinin devreye gireceğini yazdı.

Söz konusu sistemin tüm acil çağrıların tek merkezden yönetilmesine imkan tanıyacağını belirten gazete, sistemin anlık sözlü ve yazılı yazışmalar, görüntü paylaşımı ve araçlardan otomatik eCall alınması gibi birçok özelliğin uygulanmaya başlanmasını sağlayacağını vurguladı.