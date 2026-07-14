Fidan, Guterres ile telefonda görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda işbirliği konularını ve bölgesel meseleleri görüştü.
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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda işbirliği konularını ve bölgesel meseleleri görüştü.
TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Türkiye ile BM arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.
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