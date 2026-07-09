Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve Cypro Chips ile iş birliği protokolünü yeniledi

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve Cypro Chips Ltd. ile yürüttüğü iş birliği protokolünü yedinci yılında yeniledi. Yenilenen protokol kapsamında, patates üreticilerine yönelik finansman desteğinin bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Protokol çerçevesinde üreticilere, üretim süreçlerinde finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunulmaya devam edilecek. Böylece üreticilerin ekimden hasat dönemine kadar olan süreçte ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, sanayi tipi patates üreticilerinin Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) gerçekleştirdikleri teslimatlardan doğan alacaklarını beklemeden Creditwest Bank aracılığıyla tahsil edebilmelerine olanak sağlayan finansman modelinin de sürdürüleceği kaydedildi. Söz konusu uygulamanın, üreticilerin yeni üretim dönemine hazırlanırken finansal planlamalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, protokolün yenilenmesine ilişkin değerlendirmesinde, yedi yıldır devam eden iş birliğinin üretim sektörüne yönelik uzun vadeli bir ortaklığın göstergesi olduğunu ifade etti. Zaheer, yerli üretimin ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını belirterek, tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik finansman çözümleri geliştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Zaheer, bankanın tarım sektörüne yönelik desteklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve üreticilerin üretim süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven de yaptığı açıklamada, Creditwest Bank ile yürütülen iş birliğinin üreticilere çeşitli finansman olanakları sağladığını belirtti. Halkseven, üretimin sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin önemine dikkat çekerek, uygulanan modelin üreticilerin faaliyetlerini planlamalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Cypro Chips Ltd. Direktörleri Günel Yücener ve Güven Yücener ise ortak açıklamalarında, yedi yıldır devam eden iş birliğinin üretici, sanayi ve finans sektörleri arasında sürdürülen bir çalışma modeli oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, üreticilerin finansmana daha hızlı erişebilmesinin üretim planlamasına katkı sağladığı ve sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Creditwest Bank’ın tarım sektörüne yönelik finansman modelleri geliştirmeyi sürdürdüğü belirtilirken, yerli üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve üreticilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.