Alpet Kıbrıs, Ercan Havalimanı'ndaki havayollarına jet yakıtı hizmeti sunuyor

Alpet Kıbrıs, Ercan Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayollarına yönelik jet yakıtı ikmal hizmetlerini genişletti. Şirket, Pegasus Havayolları'nın da hizmet ağına dahil edilmesiyle birlikte havalimanında operasyon gerçekleştiren tüm havayollarına yakıt tedarik ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Alpet Kıbrıs, 2000 yılından bu yana Ercan Havalimanı'nda jet yakıtı ikmal hizmeti veriyor. Havalimanı yerleşkesinde bulunan depolama ve ikmal altyapısıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, hizmetlerini uluslararası standartlar çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, Pegasus Havayolları'nın da hizmet kapsamına alınmasıyla birlikte Ercan Havalimanı'nda faaliyet gösteren tüm havayollarına yakıt ikmali sağladıklarını ifade etti.

Türkoğlu, söz konusu gelişmenin şirketin yıllar içerisinde yaptığı yatırımlar, altyapı çalışmaları ve hizmet kapasitesinin bir sonucu olduğunu belirterek, havacılık sektöründe güvenlik, süreklilik ve operasyonel verimliliğin önemine dikkat çekti.

Açıklamada, Ercan Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş trafiğindeki artışa paralel olarak yatırımların sürdürüleceği ve havacılık sektörüne yönelik hizmetlerin devam edeceği kaydedildi.