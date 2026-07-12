İran, Kıbrıs bayraklı gemiyi vurdu!

Hürmüz Boğazı’nda Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisi saldırıya uğradı. Gemide çıkan yangın ve makine dairesindeki ağır hasar nedeniyle gemi seyrine devam edemez hale gelirken, bir mürettebatın kayıp olduğu bildirildi.

Güney basınına yansıyan haberlere göre olay Hürmüz Boğazı’nda seyreden Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine yönelik İran saldırısıyla başladı. Haberde, saldırının ardından ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

Haberde, Orta Doğu’dan sorumlu Amerikan askeri komutanlığının, saldırının “İslam Devrim Muhafızları’nın Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine yönelik açık saldırısı” sonrasında başladığını duyurduğu aktarıldı. Aynı açıklamada geminin Gulf Navigation Holding’e ait olduğu ve adının Galaxy olduğu bilgisine yer verildi.

Amerikan askeri makamlarının verdiği bilgiye göre gemide bir mürettebat kayıp, gemi ise çıkan yangın ve makine dairesinde oluşan ciddi hasar nedeniyle yoluna devam edemiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de gelişmelerin ardından İran’ın “kötü bir tercih yaptığını” söylediği bildirildi.

Gelişme, Kıbrıs bayrağı taşıyan bir ticari geminin bölgedeki sıcak çatışmanın doğrudan hedeflerinden biri haline gelmesi nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Olay, yalnızca Körfez’deki askeri gerilimi değil, Kıbrıs’ın denizcilik sicilini ve bölgesel güvenlik risklerini de yeniden gündeme taşıdı.