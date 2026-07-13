Baf’ta otelin dördüncü kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiliz turist çiftin 2 yaşındaki oğlu, Baf’ta kaldıkları otelin 4’üncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Fileleftheros ve Alithia, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ebeveynlerinin gözünden kaçarak 4’üncü kattaki balkondan düştüğü düşünülen çocuğun, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiğinin saptandığını aktardı.

Habere göre, Kıbrıs Rum polisi başlattığı soruşturma çerçevesinde, çocuğun ebeveynleri ile diğer kişilerin ifadesini alarak, otelin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İnternet gazeteleri ise, dün akşam üzeri, balkondan düşerek hayatını kaybeden çocuğun 37 yaşındaki babasının “İhmal, düşüncesiz ve tehlikeli eylemleri nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten" gözaltına alındığını aktardı.