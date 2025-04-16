Kiliseye giren şahıs kilise içerisine zarar verdi

Baf’ın "Yeroşibu” köyünde bir kiliseye giren 41 yaşındaki erkek şahıs, kilise içerisindeki ikon ve diğer eşyalara zarar vermesinin ardından tutuklandı.

Haravgi gazetesi, Baf’ın “Yeroşibu” bölgesindeki “Aya Paraskevi” kilisesine giden 41 yaşındaki bir şahsın kilise içerisinde olay çıkardığını, papazı tehdit ettiğini ve kilise içerisindeki ikonlar ile diğer eşyalara maddi hasar verdiğini yazdı.

Gazete, olay yerine gelen polis tarafından tutuklanan şahsın daha önce de vukuatları bulunduğunu ve üzerinde yapılan aramada az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.