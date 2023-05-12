Kılıçdaroğlu: Elimizde somut kanıtlar var

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve UBP’nin kurultayına yönelik müdahale iddialarıyla gündeme gelen Türkiye’nin, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin Rusya’nın müdahalelerine maruz kaldığı öne sürülüyor…

Söz konusu iddiayı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler gibi pek çok dijital paylaşımın ardında Rusya’nın olduğunu iddia etti, “Elimizde kanıtlar var, olmasa açıklamazdık” dedi.

Dün akşam bu konuda Twitter’den hem Rusça hem de Türkçe olmak üzere açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, “Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız” dedi.

Kremlin Sarayı ise bugün, cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettikleri suçlamasını reddetti.

Kremlin’in açıklamasının ardından Reuters’a konuşan Kılıçdaroğlu, "Deep Fake" içeriklerin arkasında Rusya'nın olduğuna dair elinde "somut deliller" olduğunu söyledi, “Elimizde somut delil olmasaydı, tweet atmazdım” dedi.