KİEFF Genel Kurulu yarın yapılacak

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun (KİEF) ilk Genel Kurulu yarın saat 10.00’da KTAMS merkez binası 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapılacak.

KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, federasyonun emek mücadelesinde örgütlü gücün ve dayanışmanın önemine olan inançla kurulduğu belirtildi.

Bengihan, genel kurula, sendika ve siyasi parti temsilcileri, Türkiye’den Birleşik Metal İş Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) temsilcileri ile Güney Kıbrıs’tan PEO temsilcilerinin konuk olarak katılacağını kaydetti.