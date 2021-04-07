Kıdemli Savcı münhali

Yüksek Savcılar Kurulu, Hukuk Dairesi’nde boş bulunan Kıdemli Savcı mevkii için münhal duyurusu yaptı.

Resmi Gazete’de de yayımlanan habere göre; müracaatların en geç bir hafta içerisinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmaları istendi.

İlgi duyan kişilerin özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvuruları yapabilecekleri belirtildi.

Hukuk Dairesi’nde görev yapanların bu mevki için müracaat etmelerinin gerekmediği de ifade edildi.