"KIBTEK çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ,uzun yıllardır süren kötü yönetim ve liyakatsiz yöneticilerin ülke kurumlarını düşürdüğü çıkmazlara dikkat çekerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve KIBTEK çalışanlarının yanında olduğunu açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin kurumlarının yaşadığı sorunların sorumlusunun alın teri ile çalışanlar olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, ülkeye ve emeğe sahip çıkma mücadelesi veren sendikaların bu bağlamda önemli bir rol oynadığı ifade edilerek, bu ülkenin "sahipsiz" olmadığı mesajı verildi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, yaşanan olumsuzluklara karşı durduklarını ve KIBTEK çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.