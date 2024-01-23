Kıbrıs'tan kalkan uçaklar bir kez daha Yemen'i vurdu!

ABD ve İngiltere, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduklarını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Yemen'i vuran uçakların Kıbrıs'taki Agrotur üssünden kalktığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin adı geçen diğer 4 ülkenin de desteğiyle Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait bazı noktaları vurdukları ifade edildi.

Son olarak 12 Ocak'ta, yine Agrotur üssünden havalanan uçaklar yine Yemen'i vurmuştu.

Olayın ardından Kıbrıs'taki barış aktivistleri İngiliz üssü önünde eylem yapmış, adanın uçak gemisi olarak kullanılmasını protesto etmişti.

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, Yemen'in vurulmasıyla ilgili YENİDUZEN'e konuşmuş, Husiler'in Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri "Gazze'ye yapılan saldırıları" bahane ederek vurduğunu, küresel ticarete olumsuz etkiler yarattığını, bu nedenle harekat düzenlediklerini açıklamıştı.

“Üslerde kontrol bizde”