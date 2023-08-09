“Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği, kuzeye temsilcilik açıyor”

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Rusya Büyükelçiliği’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir “temsilcilik” açmaya hazırlandığını iddia etti.

Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nden bir “temsilciye” dayandırılan haberde, Kıbrıs’ın kuzeyinde 50 binden fazla Rus’un yaşadığı; ABD ve İngiltere gibi Rusya’nın da kuzeyde kendi diplomatik misyonunu oluşturacağı belirtildi.

Haberde, bu adım “KKTC’yi tanıma” adımı olarak değerlendirilmezken, “Rus makamlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek adına bir diplomatik misyon” oluşturacağı ifade edildi.

Öte yandan TASS’ın haberi üzerine Türkiye medyası, “Rusya, KKTC’yi tanıyor, elçilik açıyor” başlıklı haberler yayınlamaya başladı.

Ancak söz konusu TASS haberinde, Türk medyasındaki ifadelere yer verilmedi.