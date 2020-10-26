Kıbrıs'taki kamplarda ölen Yahudiler Larnaka'da anıldı

Larnaka'daki Kıbrıs Yahudi Müzesi'nde pazar günü, soykırımdan (Holokost) kurtulup Kıbrıs'taki İngiliz gözaltı kamplarında ölen 163 Yahudi için anma töreni düzenlendi.

Cyprus Mail'in haberine göre anma töreni, İsrail hükümetinin ölenlerin mezarlarını kuzeydeki Margo mezarlığından İsrail'e taşımasının 50'nci yıl dönümünde yapıldı.

Online olarak da yayınlanan tören sırasında, İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı Bay Krib, Margo operasyonu hakkında İsrail'den canlı konuşma yaptı.

ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, anma mumunu yakarken, Kıbrıs'taki Yahudi Toplumu Etkinlik Direktörü Haham Shneor Zalman Levitin, anma kutsamasını ve duasını okudu.

Onur konukları Kıbrıs Hahambaşı Jehoshua Raskin ve Shoham Cyprus Ltd.'nin genel müdürü Christakis Papavassiliou da kalabalığı selamladı.

Kıbrıs Yahudi Müzesi, Kıbrıslı bir işadamı ve gümrük acentesi olan Papavassiliou'nun babası Prodromos "Papa" Papavassiliou'nun, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz sömürge yönetimine meydan okuyarak Yahudileri Filistin'e kaçırmak için hayatını riske attığını" açıkladı.

12 kampta 53 bini aşkın Yahudi

İngiliz Hükümeti Kıbrıs'ta 1946 ile 1949 yılları arasında 12 toplama kampı bulunduruyordu. Bu kamplarda Filistin'e göç etme girişiminde bulunan ve gerekli yasal belgesi olmayan 53 bin 510 Yahudi yaşıyordu. Yahudilerin çoğunluğu soykırımdan kurtulanlardan oluşuyordu.