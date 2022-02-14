Kıbrıs'ta yeni kertenkele türü keşfedildi

Kıbrıs Üniversitesi (KÜ) tarafından bugün yapılan açıklamada Kıbrıs biyoçeşitliliğine yeni endemik sürüngen türlerinin eklendiği açıklandı.

KÜ tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Kıbrıs'ta ‘kourkoutas’ olarak bilinen kertenkele farklı bir türe (Laudakia Cypriaca) karşılık geliyor. Söz konusu tür sadece Kıbrıs'ta yaşıyor ve Kıbrıs yılanı (Hierophis cypriensis) ve Troodos kertenkelesi (Phoenicolacerta troodica) ile birlikte ülkenin biyoçeşitliliğini zenginleştiriyor.

Yakın zamana dek bu kertenkelelerin Doğu Akdeniz'de geniş bir dağılıma sahip bir türe karşılık geldiği düşünülüyordu. Ancak açıklamada belirtildiği gibi, Girit Üniversitesi Girit Doğa Tarihi Müzesi, Avusturya, Almanya ve Türkiye'den araştırmacıların işbirliğiyle Kıbrıs Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen genetik materyal (DNA) çalışması, Kıbrıs kertenkelesinin farklı bir türe karşılık geldiğini gösterdi. Ayrıca, Yakın Doğudaki komşu ülkelerindeki (Suriye, Ürdün, İsrail ve Mısır) (Laudakia vulgaris) ve Yunanistan ve Türkiye ile sınırlı coğrafyadaki (Laudakia stellio) diğer iki türün varlığını açıklık getirdi.

Yeni çalışmanın sonuçları seçkin bilimsel dergi “Zoological Journal of the Linnean Society”de yayınlandı.