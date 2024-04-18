"Kıbrıs'ta masaya dönme zamanıdır"

Strazburg'ta AKPA Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan Siyasi Komite'de konuştu. Armağan Candan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü.

Kıbrıs raporunun tartışıldığı Siyasi Komite'de söz alan Candan, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması ve bu sefer kesin sonuçla tamamlanması için tüm tarafların elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Candan, Holguin'in atanarak ortak zemin bulma çabasının hızlandırılmasıyla Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasının aynı dönemde yaşandığını, Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye dönük olumlu mesajlar çıktığını ve Kıbrıs konusuna dönük güçlü bir çağrı geldiğini hatırlattı.

Strazburg'ta temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşen Candan, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeler ve Türkiye'ye sokulmayan Kıbrıslı Türkler sorunu dahil Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkilerine ilişkin CTP'nin görüşlerini aktardı.

Özgür Özel ayrıca CTP'nin de üye olduğu Sosyalist/Demokrat/Yeşiller Grup toplantısına katılarak Kıbrıs konusunu da içeren bir konuşma gerçekleştirdi. AKPA ayrıca bu haftaki oturumunda, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye eden kararı da kabul etti. Kosova'nın üyeliğine ilişkin nihai karar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından verilecek.