Kıbrıs'ta iki toplumlu iş birliklerinin büyümesine 4,8 milyon Euro yatırım yapıldı

Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, 2009 yılından bu yana, Kıbrıs'ta iki toplumlu girişimciliği destekleyerek onlarca Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk'e finansal yardım sağlıyor.

Toplam ödül miktarı 4,8 milyona Euro’ya ulaşırken, bu yılki 410.000 Euro’luk ödül de dahil olmak üzere girişim, iki toplumlu işletmelerin kurulmasında ve büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Ödül alan işletmelerin birçoğu yenilik yapmayı başarmış, pazarda kendilerine yer edinerek ve gelişerek Kıbrıs’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulundu.

Ödül kazananlar arasında Slimline Frame (www.slimlineframe.com) şirketinin kurucuları Andreas Andreou ve Emre Serdar da yer alıyor. Şirket, alüminyum cephe, kapı ve pencere üretiminde uzmanlaşmış olup ürünlerini yurtdışına da ihraç etmektedir. İki iş ortağı 2010 yılında Almanya’daki bir ticaret fuarında tanıştı. Bu karşılaşma, güçlü bir dostluğa ve daha sonra başarılı bir iş ortaklığına dönüştü.

"O zamana kadar her birimiz kendi topluluğumuz içinde ayrı ayrı faaliyet gösteriyorduk ve 1974'ün trajik olaylarından kaynaklanan duygular ve kalıplaşmış yargılar bizi şekillendiriyordu. Bir noktada finansal güvenliğimizin ve büyümemizin yalnızca iş birliği ve ihracat yoluyla mümkün olabileceğini fark ettik. Bu yüzden bilgimizi ve kaynaklarımızı birleştirerek üst düzey minimalist pencereler tasarlamaya, üretmeye ve ihraç etmeye karar verdik," diye açıklıyorlar.

Selios İki Toplumlu İş Birliği Ödüllerinden kazandıkları para ödülü, Kıbrıs dışına

açılmalarının itici gücü oldu ve uluslararası ticaret fuarlarına katılımlarını finanse etmelerini

sağladı.

“ Ödülden aldığımız parayı alüminyum kalıpları tasarlamak ve satın almak için kullandık. Esasen

ödül, yolculuğumuzun başında bize çok önemli bir nakit akışı sağladı ve bir ihracat şirketi

olarak büyümemize imkan tanıdı diyor Andreas ve Emre.

Aynı zamanda, her iki ortak da her yaştan, cinsiyetten ve geçmişten gelen tüm girişimcileri İki

Toplumlu İşbirliği Ödülleri’ne katılmaya teşvik ediyor ve başvuru sürecinin oldukça basit

olduğunu ancak büyük iş fırsatlarına kapı aralayabileceğini belirttiler.

İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri’nin, Kıbrıs’taki en önemli sivil girişimlerden biri olduğunu

düşünüyoruz, çünkü iki toplumun iş birliği yapmasını teşvik ediyor. Bu süreç, Kıbrıslı Rumlar ve

Kıbrıslı Türklerin birlikte çalışmanın değerini gerçekten anlamalarını ve bunun getirdiği somut

faydaları görmelerini sağlıyor. Umuyoruz ki bu ortaklıklar, sonunda adamızın yeniden

birleşmesine katkıda bulunacak diyerek iki toplumlu işbirliğinin önemini vurguladılar.