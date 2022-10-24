Kıbrıs’ta Gezilecek Birbirinden Şahane 10 Yer

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Afrodit’in doğumuna tanıklık eden Kıbrıs, aynı zamanda ''aşk adası'' olarak da bilinir. Akdeniz’in gözdesi olan bu lokasyona, dünyanın her yerinden turistler akın eder. Kıbrıs, adanın harikalarla dolu olan coğrafyasının en iyi lokasyonlarını içerisinde barındırır. Kıbrıs’ta gezip görebileceğiniz yüzlerce yıllık gizemli hikayelere sahip yerler de bulunur. Cennetten bir köşe olarak farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kıbrıs, hem doğal güzellikleri hem de tarih kalıntıları ile insanları etkiler.

Kıbrıs’ta özel bir tatil planlamak istiyorsanız bu özel coğrafyada nereleri gezeceğinizi önden araştırmanız işinize yarayabilir. Aynı zamanda konaklama ve ulaşım gibi konularda da planlamanızı erkenden yapabilirsiniz. Ayrıca Kıbrıs’a en güvenli şekilde seyahat etmek istiyorsanız, uygun fiyatlı Kıbrıs uçak biletleri için erken rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Kıbrıs’a gitmeye kesin karar verdiniz. Uçak biletinizi alıp yola koyuldunuz. Peki, Kıbrıs'ta nerelere gitmelisiniz? Hangi yerleri mutlaka gezmelisiniz? Sizin için bir liste hazırladık! Siz de gezip keşfetmeniz gereken bu yerleri inceleyerek bu yıl tatilinizin keşif dolu olmasını sağlayabilirsiniz!

Kervansaray Plajı

Gün batımını en muhteşem şekilde izleyebileceğiniz yerlerden biri olan Kervansaray Plajı, Kıbrıs’ın ve denizin keyfini tam anlamıyla çıkarabilmenizi sağlar. Deniz, kum ve güzel manzaralar peşindeyseniz, Kervansaray Plajı sizin için doğru bir rota olabilir. Girne’de yer alan bu plajı mutlaka gezip keşfetmelisiniz. Böylelikle Kıbrıs ziyaretinizde denizde vakit geçirebilmenin tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.

Girne Yat Limanı

Kıbrıs’ın atmosferini ve kültürel mirasını hissedebilmek için Girne Yat Limanı ve çevresini turlayabilirsiniz. Liman çevresindeki dar sokaklarda gezerek, bu adanın kültürel ve sosyal havasını keşfedebilirsiniz. Sokaklarda yer alan özel kafelerde ufak molalar verebilirsiniz.

Bellapais Manastırı

Muhteşem manzaralarıyla öne çıkan Bellapais Manastırı, gotik mimarisiyle dikkat çeker. Bahar ve yaz aylarında bu manastırda çeşitli müzik festivalleri de düzenlenir. Beşparmak Dağları’nın eteklerinde bulunan bu manastırın doğa ve deniz manzarası da ilgi çekicidir.

Karmi Köyü

Masallardan gelmiş gibi görünen Karmi Köyü, Kıbrıs’ın saklı hazineleri arasında yer alır. Karakteristik mimarisiyle öne çıkan köyde zamanın adeta sizler için durduğunu hissetmeye başlayabilirsiniz. Begonvillerle kaplı olan duvarlar içerisinde gezerken farklı diyarları hissedebilirsiniz. Aynı zamanda burada adanın muhteşem lezzetlerini de keşfedebilirsiniz.

Ayia Napa

Kıbrıs’ta denizin ne kadar eşsiz olduğunu anlayabileceğiniz bir yer var sırada. Berrak suyuyla dikkat çeken Ayia Napa, aynı zamanda şirin bir kasaba olarak da öne çıkar. Bu kasabayı ziyaret ettiğiniz zaman son derece keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Soli Harabeleri

Kıbrıs’ın antik tarihini keşfetmek isterseniz Soli Harabeleri sizin için ideal bir lokasyon olabilir. Adanın ne kadar görkemli bir tarihe sahip olduğunu anlayabileceğiniz bu harabelerin içerisinde antik tiyatro gibi tarih kokan kalıntılar görebilirsiniz.

St. Hilerion Kalesi

Mükemmel bir manzaranın sizlere eşlik edeceği St. Hilerion Kalesi, eşsiz tarihi ile öne çıkar. Mistik bir duruşa sahip olan St. Hilerion Kalesi’ni dilerseniz gece vakitlerinde gezebilirsiniz. Girne’yi görebileceğiniz özel manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken bu kale Kıbrıs’ın gözde bölgelerindendir.

Surlar İçi

Lefkoşa’da yer alan Surlar İçi bozulmayan tarihi yapısıyla sizleri bekler. Surlarla çevrili olan ufak bir şehirde geziyormuş hissine kapılacağınız Surlar İçi, dar sokaklarıyla ünlüdür. Burada gezerken kendinizi surların hikayesine teslim edebilir ve tarihi dokuyu yakından keşfedebilirsiniz.

Girne Kalesi

Masmavi bir denizle çevrili olan Girne Kalesi, tarihi atmosferlerden hoşlananlar için ideal bir bölgedir. Açık hava müzesini andıran kale içerisinde Batık Gemi Müzesi’ni keşfedebilirsiniz. St. George Kilisesi başta olmak üzere kale içerisinde bulunan Lüzinyan ve Venedik Kalesi, Kırnı mezarları ve sarnıçlar dikkat çekici yerlerdendir. Aynı zamanda zindanlar da bu bölgede görülmesi gereken yerler arasında yer alır.

Büyük Han

Büyük Han, Osmanlı mimarisini merak edenler için ideal bir yerdir. 1572 yılında inşa edilen bu han, yöresel el sanatlarının sergilendiği özel bir bölgedir. Büyük Han’ın tam orta kısmında özel bir avlu yer alır. İki girişi olan tipik han yapısıyla dikkat çeker. Han avlusunda kafelerde oturarak favori içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Şehir merkezinden bu bölgeye ulaşım oldukça kolaydır.

Görüldüğü üzere Kıbrıs, birbirinden şahane yerlere sahiptir. Siz de Kıbrıs'a seyahat etmeyi düşünenlerdenseniz, dilerseniz uygun fiyatlı uçuş seçenekleriyle dikkat çeken Pegasus’u tercih edebilirsiniz. Güvenilir bir şekilde seyahat gerçekleştirebilmenizi mümkün hale getiren Pegasus’tan uçak bileti alabilir ve Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini keşfetmeye başlayabilirsiniz!