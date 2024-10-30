“Kıbrıs’ta çözüm olasılığı konusunda iyimserim”

ABD Başkanı Joe Biden ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Beyaz Saray’da görüştü.

Biden, Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından Kıbrıs sorununa dair bir çözüm olasılığı konusunda iyimserliğini koruduğunu söyledi.

"Bu yıl adanın yapay bölünmesinin 50. yıl dönümü. Bunu iyi hatırlıyorum, ABD Senatosu'ndaki ilk yılımdaydım," diyen Biden, Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri müdahalesinin “üzücü bir olay ve üzücü bir gün” olduğunu söyledi.

Biden, "İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon altında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın mümkün olabileceği ihtimali konusunda iyimserim" dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ise, "Kıbrıs sorununu iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir çözüm temelinde çözmek için müzakereleri yeniden başlatma çabalarımızda sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum" dedi.