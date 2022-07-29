Kıbrısta belgesellerin buluşma adresi Limasol Belgesel Film Festivali 1 Ağustos’ta

Murat OBENLER

Bu yıl 17.kez düzenlenecek olan Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali 1-8 Ağustos tarihleri arasında Lanitis Carob Mill’de yer alan Ceronia Hall’da yer alacak. Kıbrıs’ta ilk kez gösterilecek onlarca belgeselin yer aldığı gösterimler orijinal dillerinde ve yununca-ingilizce altyazı ile gösterilecek. Türkiye ve Kıbrıs da dahil 18 farklı ülkeden 19 adet kurmaca ve animasyon,deneysel belgesel filmin yanısıra bir de panelin(Kıbrıs’ta Lezbiyenlik) yer alacağı festivalde covid pandemisi çerçevesinde maske takma zorunluluğu da uygulanacak. Brave New Culture tarafından organize edilen ve Eğitm,Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültürel Hizmetler Dairesi tarafından fonlanan ve desteklenen festival 8 gün boyunca sinemaseverleri onlarca hikaye ile belgeselin çarpıcı,gerçekçi ve meydan okuyucu dünyasına götürecek.

Yeni öncü seslerin yanı sıra belgesel sanatının yerleşik auteurlerinin yarattığı, izleyiciyi uyandıran ve sinema dilinin sınırlarını genişleten çığır açıcı belgeseller bu yılki festivalin ana gövdesini oluştururken farklı temalar ve sinematografik yaklaşımlardan oluşan bu yılki film içeriği, sinemaseverlere dinamik ve aydınlatıcı bir festival sunuyor.



5 temalı festivalde Kadın’ın Rolleri,Çocukların Hayatları, Çevre ve İklim Değişikliği ve Krizler içindeki Toplumlar öne çıkıyor

Festivalin bu yılki programında Kadın’ın Rolleri,Sorgulayıcı Belgeseller, Çocukların Hayatları,Çevre ve İklim Değişikliği, Sanat ve Gerçek İçindeki Sinema’da Müzik, Krizler içindeki Toplumlar, Az Korunmuş(Mağdur)(lezbiyen temsiliyeti eksikliği,söylemleri ve hareketlerine ilişkin) temalı filmler saat 18:30,20:30 ve 22:30 seanslarında gösterilecek.





İstanbul’un efsane grubu Baba Zula da belgeseliyle festivalde olacak

Yaptıkları saykodelik rock müzik tarzı ile dünyaca bilinen,Anadolu ezgilerini modern zamanların enstrümanlarıyla birleştirerek sunmadaki başarılarıyla Türkiye’de ve dünyada geniş bir hayran kitlesi olan Baba Zula’nın müziğiyle ve grubun İstanbul ile olan bağıya ilgili Brezilyalı yönetmen Adriana Cordeiro’nun yönettiği “Constantly Flying” Kıbrısta ilk kez Limasolda sinemasevererle buluşacak.

Festival bilgiler ve biletleri için

http://www.soldoutticketbox.com/

http://www.filmfestival.com.cy

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