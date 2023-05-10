Kıbrıs’ta 82 bin 587 TC seçmeni oy kullandı

Türkiye’nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde 82 bin 587 TC seçmeni oy kullandı. Buna göre adadaki katılım oranı yüzde 58.9 oldu.

Toplam TC seçmen sayısının 140 bin 111 olduğu Kıbrıs’ın kuzeyinde, 82 bin 587 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 58.9 oldu. Türkiye’de 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Kıbrıs’ın kuzeyinde 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmıştı. Katılım oranı ise 40.22 olmuştu.

Kullanılan oylar, Sivil Savunma görevlilerince torbalar içerisinde Ercan Havaalanı'ndan Türkiye'ye gönderildi. Oy gönderme işlemine TC Lefkoşa Büyükelçisi yanı sıra parti temsilcileri de eşlik etti.