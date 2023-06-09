Kıbrısonline’dan yaz kampanyası

Kıbrısonline, ülkemizin yerli internet firmalarından biri olarak, bilişim alanında 23 yıllık tecrübesiyle kullanıcılara kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor.

Gelişen teknoloji dünyasına ayak uyduran Kıbrısonline, hem abonelerine hem de internet kullanıcılarına yeni imkanlar ve hizmetler fırsatı tanıyor. Yazın gelmesi ile birlikte, Kıbrısonline bomba gibi bir kampanyayı başlatıyor. Bu kampanya ile internete daha hızlı, daha ucuz ve daha rahat erişebileceksiniz.

Kıbrısonline'ın yaz kampanyasından yararlanmak için acele edin!

12 ay alana %50 indirim ve taksitli ödeme

Yeni aboneliklere özel 12 aylık internet alana %50 indirimli ev interneti sunacak olan Kıbrısonline, bu kampanya sayesinde kullanıcılara 12 ay boyunca adanın en hızlı internetini %50 indirimle sağlamış olacak.

Kıbrısonline firması kullanıcılara sunacağı kampanyalı internet hizmeti için kredi kartı ile ödemelerde vatandaşların kart limitlerini bloke etmeden, vade farksız 2 taksit ile ödeme kolaylığı da yapacak.

Taahhüt yok, cayma bedeli yok

Yerli internet firmamız Kıbrısonline, ülkesini seven, yatırımlar yapan ve hizmette sınır tanımayan düşüncesi yanında, vatandaşlara da bu kampanyalara ulaşabilmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

Kıbrısonline interneti tercih edecek kullanıcılar kampanyadan faydalanmak için herhangi bir taahhüt vermek zorunda olmayacaklar. Üstelik cayma bedeli de yok!

Kullancıların diledikleri gün, diledikleri saat ulaşabilecekleri, kesintisiz çağrı merkezi hizmeti ile sınırsız teknik destek hizmeti veren Kıbrısonline internet için 0392 444 0 433 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya kibrisonline.com internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Mevcut kullanıcılar da unutulmadı

Kıbrısonline internet, hem kazanıyor hem de vatandaşlarımıza kazandırıyor.

Sınırlı sayılı kampanyalar için kullanıcılara çağrı yapan Kıbrısonline firması, hem yeni hem de mevcut aboneleri için arkadaşını getirene de ayrı bir hediye veriyor. “Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdiği arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye internet veriyor.

Bu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağı için dileyen kullanıcı her ay 1 arkadaşını götürürse 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacak.

Ayrıca yine mevcut aboneleri için 12 aylık paketlerde +2 ay, 6 aylık paketlerde +1 ay hediye de veriyor.