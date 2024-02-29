Kıbrıslı Türklerin Baf’taki mallarıyla ilgili başvurusu mahkeme tarafından reddedildi

Kıbrıs’ın güneyindeki idari mahkemenin, bir Kıbrıslı Türk ile kızının, Baf kazasındaki taşınmazlarının Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin himayesi altında kalmasıyla ilgili kararın iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Fransa’da Yaşadığı İçin Kıbrıs Türk Malını Talep Etti- Önce Şartları Kabul Etti Sonra İtiraz Etti- Mahkemeden Hayır Yanıtını Aldılar” başlığıyla yer verdiği haberinde, başvuru sahibinin Girne’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk olduğunu ve bu kişinin Baf kazasındaki Mutallo, Lemba (Çıralı) ve Dimi köylerinde yer alan 46 arsanın kayıtlı sahibi olduğunu kaydetti.

Gazete söz konusu taşınmazın Kıbrıslı Türk'ün kızına devrinin, mevcut vesayet ve yönetim statüsünün geçerliliğinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği, taşınmazın Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin himayesi altında kalmaya devam edeceği aynı zamanda Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin izni alınmadan, miras alınan mülkün daha sonra ardı ardına devredilmesine izin verilmeyeceği şartıyla, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi Müdürü'nün onayıyla gerçekleştiğini de belirtti.

Tam yetkili bir avukat aracılığıyla 10 Ocak 2018 tarihinde, başvuru sahibinden kızına bağış yapılması suretiyle söz konusu 46 taşınmazın devrinin yapılması beyanında bulunulduğunu yazan gazete, iznin mevcut vesayet ve yönetim statüsünün geçerliliğinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği, taşınmazın Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin himayesi altında kalacağı, aynı zamanda Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin izni olmadan, miras alınan mülkün daha sonra ardı ardına devredilmesine izin verilmeyeceği şartıyla verildiğini kaydetti.

Bu şartların başvuru sahipleri adına, başvuru sahiplerinin tam yetkili temsilcisi tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde el yazısıyla imzalanmış bir beyanda yer aldığını ifade eden gazete, Kıbrıslı Türk'ün kızının ise yaptığı başvuruda Kıbrıs Cumhuriyeti değil Fransız kimliğine sahip olduğu ve daimî olarak Fransa’da ikamet ettiği gerekçesiyle, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasanın maddelerinin uygulanmaması gerektiğini savunduğunu aktardı.

Gazete, mahkemenin başvuru sebeplerini inceledikten sonra verdiği kararında “beyanın tam yetkili bir temsilci tarafından kayıtsız şartsız imzalanmasıyla, başvuru sahibinin (mülk sahibinin kızı) Vasinin söz konusu mülk üzerindeki vesayet statüsünün korunmasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu şartları tam olarak kabul ettiğini tespit ettiğini” iletti.

Gazete başvuru sahibinin, ileride adına kaydedilecek mülkün idaresinin Kıbrıs’taki düzensiz durum devam ettiği sürece vasiliğin himayesi altında kalmaya devam edeceğine dair belirleyici koşul dahil olmak üzere, taşınmazın kendisinden sonra gelecek kuşaklara devriyle ilgili tüm olguları tam anlamıyla bilerek, temsilcisi aracılığıyla Kıbrıs Türk Malları Vasisi tarafından ortaya konan şartlar temelinde söz konusu devir konusunda ilerlemeyi açıkça kabul ettiğini belirtti.

Gazete dolayısıyla mahkemenin bu başvuru aracılığıyla, Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin ortaya koyduğu ve başvuru sahibinin de kayıtsız şartız kabul ettiği şartlara itiraz etmesinin mümkün olmadığını ekledi.