Kıbrıslı Türklere yönelik hak ihlalleri, BM raporunda

İnsan Hakları Platformu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnsan Hakları Projesi kapsamında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin son raporuna katkı sağladı.

Raporda, Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan hakları ihlalleri geniş bir çerçevede ele alınırken, vicdani ret, insan ticareti, LGBTİ+ hakları ve gazetecilere yönelik baskılar ön plana çıkıyor.

Raporda, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eğitim, sağlık, dil engeli ve bilgiye erişim gibi ciddi sorunlarla karşılaştığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kanatlı vs Türkiye kararına atıfta bulunularak, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret hakkı ve ifade özgürlüğü konusunda daha kapsamlı düzenlemelerin gerekliliği vurgulanıyor.

Bu bağlamda, adada yaşayan herkesin hak eşitliğine erişebilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan ticaretiyle ilgili ciddi önlemler alınması gerektiği, LGBTİ+’ların toplumsal yaşama katılımı için yasal düzenlemelerin eksik olduğu belirtiliyor.

Mültecilerin geri gönderilme uygulamaları ve prosedür eksiklikleri de uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriliyor. Bu sorunlar, adada insan hakları alanında kapsamlı bir iş birliğini zorunlu kılıyor.

İnsan Hakları Platformu, BM raporunun adada yaşayan tüm bireylerin onurlu, eşit ve özgür bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılacak adımları hızlandıracağına olan inancını dile getirdi.

Platform, raporda yer alan tespit ve önerilerin uygulanması için tüm tarafları harekete geçmeye davet ediyor.