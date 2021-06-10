Kıbrıslı Türklere Limasol çıkışlı özel cruises turu

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, ‘’Kıbrıs halkı yıllardır Kuşadası’na gelerek gemilerimize biniyordu” diyerek, Kıbrıslı Türkleri bu kez Limasol çıkışlı Cruises turuna davet etti.



“Celestyal Cruises Kıbrıslılar’ı gezdirmeye geliyor” başlığı ile yapılan tanıtımda, Limasol çıkışlı Yunan Adaları turlarının başladığı bildirildi.

Celestyal Olympia Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her cumartesi günü Limasol’dan yolcularını alacak. Programın rotasında Girit, Rodos, Atina, Selanik, Mikonos ve Santorini var. Kıbrıslı Türklere özel 7 gece 8 günlük her şey dahil Yunan Adaları cruise turları için 30 Haziran’a kadar yapılan rezervasyonlarda indirim avantajından yararlanmak mümkün olduğu açıklandı.



Celestyal Olympia ile Efsanevi Archipelago Turu, AB pasaportu olan Kıbrıslı Türklere de özel Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Limasol çıkışlı olarak gerçekleşecek. Olympia her cumartesi günü Limasol’dan yolcularını alacak; rotada Girit, Atina, Selanik, Mikonos, Santorini ve Rodos yer alıyor.

Liman vergileri, kara turları, her şey dahil içecek paketi

Liman vergileri, her şey dahil içecek paketi, Mikonos transfer ve 2 kara turunun da dahil olduğu 669 €’dan başlayan indirimli fiyat avantajı, 30 Haziran’a kadar yapılan rezervasyonlarda mümkün olacak. Tura katılacak olanların gemiye binmeden 72 saat öncesinde PCR testi olması gerekiyor. Geliştirilmiş sağlık önlemlerinin alındığı gemide ihtiyaç duyulan her an ücretsiz hızlı test kitleri uygulanabilecek. Tatilciler seyahat sonunda, dönecekleri ülkenin taleplerine göre gemide PCR testi de yaptırabilecek.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, Kıbrıslılar için gemiye binme zamanı olduğunu belirterek tur hakkında şu bilgileri verdi: ‘’Celestyal Cruises'ta en yüksek önceliklerimiz misafirlerimizin, mürettebatımızın ve ziyaret ettiğimiz toplulukların sağlığı, güvenliği ve refahı. Önde gelen bilim insanları, tıp uzmanları, Avrupa ve Yunan sağlık otoriteleri ile uyumlu olan bu protokollerimiz önleme, tedavi ve azaltma yolundaki kararlara göre sürekli olarak güncelleniyor. Bu sezonun sürprizi olan Efsanevi Archipelago Turumuzla gemimiz Kıbrıslıların ayağına geliyor olacak. Kıbrıslı vatandaşlarımız, yıllardır zaten bizim gemilerimizle Kuşadası çıkışlı programlarımıza katılıyordu. Ulaşabildiğimiz kitle sınırlıydı. Bütçesel olarak Kıbrıslı vatandaşlarımızı da etkiliyordu. Ama bu turumuzla gemimize kolayca ulaşabilecekler. Bu programdan olumlu dönüşler almayı umuyoruz ve Kıbrıslı vatandaşlarımızın yararlanmasını diliyoruz.”





CELESTYAL CRUISES HAKKINDA: Celestyal Cruises, Yunanistan'daki ana yolcu gemisi operatörüdür. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz'e hizmet veren önde gelen kruvaziyer hattıdır. Celestyal Cruises’un Türkiye genel satış acenteliğini Karavan Cruises yürütmektedir. Celestyal Cruises Yunan Adaları turları hakkında bilgi ve rezervasyon için: www.celestyalcruises.com.tr