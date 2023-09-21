“Kıbrıslı Türkler yok, bu ‘yok’luk halini kabul etmeyeceğiz”

New York’ta gerçekleşen BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in iki eşit toplum liderinden biri olan Ersin Tatar yerine Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdiğine dikkat çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin ne salonda ne de dışında yer almadığına vurgu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Birbirimize buralarda ne söylediğimiz değil, bunca yıllık var oluş mücadelesinin sonucunda gittikçe derinleşen bu ‘yok’luk halini kabul edip etmeyeceğimiz önemli” diyerek, “Bilinsin ki biz bu ‘yok’luk halini kabul etmeyenlerdeniz ve bunu asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BM Genel Kurulu...

Sn. Erdoğan KKTC'nin tanınması çağrısını yineledi.

Sn. Hristodulidis konuşmasında iki kez, ismini anarak, doğrudan Sn. Erdoğan'a mesaj gönderdi. Ortada bir masa olsaydı masadaki iki eşit toplum liderinden biri olacak olan Sn. Tatar'a mesaj göndermedi.

Kıbrıslı Türklerden de kendisini seçenler içinde yer alan yurttaşları gibi söz etmeye özen gösterdi. "Siyasi eşitlik"i, bir kez daha "BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı gibi" uzantısıyla kullanarak, bu konudaki pazarlık marjını saklı tutmaya devam etti. Aynı uzantıyı bir kez daha "iki toplumluluk" ve "iki bölgelilik" için kullanmayarak "pazarlık marjı" saptamamızı teyit etti.

Peki BM Genel Kurulu'nda, salonunda, dışarısında Kıbrıslı Türkler neredeydi? Siyasi eşitlik talepleri, "izolasyonlar"la ilgili talepleri, yeni bir müzakere sürecinin modalitelerine ilişkin düşünceleri neredeydi? Tek kelimeyle "yok"tu!

Birbirimize buralarda ne söylediğimiz değil, bunca yıllık var oluş mücadelesinin sonucunda gittikçe derinleşen bu "yok"luk halini kabul edip etmeyeceğimiz önemli.

Bilinsin ki biz bu "yok"luk halini kabul etmeyenlerdeniz ve bunu asla kabul etmeyeceğiz!”