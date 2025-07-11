"Kıbrıslı Türkler, düşüncelerini ifade ettikleri için yargılanamazlar, mahkum edilemezler"

2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Gazeteci Şener Levent'in Türkiye'de hapse atılma isteminin hukuki mevzuata mümkün olmadığını dile getirerek "Bu çağrıyı yapan aklı anlayamıyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Talat, "Kıbrıslı Türkler, düşünce ve düşüncelerini ifade etme ve basın özgürlüğünün tamamen yanındadır" ifadelerine yer verdi.

11 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türk basın tarihi için önemli bir gün olduğuna da vurgu yapan 2'nci Cumhurbaşkanı Talat, "Türkiye de bir gün tüm bu özgürlüklerin egemen olduğu bir ülke haline gelir" değerlendirmesini yaptı.

Talat'ın açıklaması şöyle:

Vesikalık fotoğrafla tutuklama bildirimi

Herhalde Kıbrıs Türk basın tarihinde ve Türkiye ile ilişkilerde bir ilk yaşanıyor. Kıbrıs’ta yargılanıp beraat eden gazeteci Şener Levent, Türkiye’de gıyabında yargılanıp (!) mahkum ediliyor ve -ne demekse- iki vesikalık fotoğrafla teslim olmaya çağırılıyor. Böylesi dünyada duyulmuş bir şey mi merak ediyorum. Hukuki mevzuatımıza göre bu mümkün değil, biliyorum, ama bu çağrıyı yapan aklı anlayamıyorum. Olmayacağı biline biline böyle bir çağrı yapılması acaba ne yapalım biz çağırdık, ama gelmiyor demek için mi yapılıyor, yoksa karar alanların mevzuattan haberleri mi yok? KKTC’yi Türkiye’nin bir eyaleti mi sanıyorlar? Gıyabında yargı gibi bir garabeti de böylece tanımış oluyoruz.

Kıbrıslı Türkler gizli papaz olmaz, sakalları “cong cong” eder derler… Yakın zamanda tanıkların bile gizlilerini duymaya başlamışken bir de gıyabında yargılanıp mahkum olan gazetecimiz oldu.

Kıbrıslı Türkler, düşünce ve düşüncelerini ifade etme ve basın özgürlüğünün tamamen yanındadır. Terör, şiddet ve nefret çağrısı içermediği sürece insanlar görüşlerini her türlü yolla ifade etme hakkına sahiptirler. Bu evrensel hakkını kullandı diye kimse yargılanamaz, mahkum edilemez.

Bu basın gününde dilerim ki Türkiye de bir gün tüm bu özgürlüklerin egemen olduğu bir ülke haline gelir.