Kıbrıslı Türkler Avrupa dijital sertifikası alabilecekler

Kıbrıs hükümeti Kıbrıslı Türklerin Avrupa dijital sertifikası almalarına olanak sağlayacak.



Yazılı bir açıklama yapan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Niovi Parisinou, hükümetin aşılı olan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Dijital Sertifikası alma sorunlarını gidermek ve gerekmesi halinde seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla Kıbrıslı Türkler için bir e-post hesabı oluşturulmasına ve sertifika için bir elektronik standart formunu aşılarıyla ilgili bilgiyle doldurup başvuru yapabilmelerine karar verdiğini duyurdu.

Gerekli kontrollerden sonra bilgilerin otomatik olarak EUDCC çıkarılması için gönderileceğini, başvuru sahiplerinin sertifikalarını nasıl alacakları konusunda e-posta yoluyla bilgi verileceğini belirten Parisinou, bu çözümün 31 Ağustos 2021’e kadar başka çözüm seçenekleri değerlendirilene kadar geçerli olacağını söyledi.

Niovi Parisinou, söz konusu prosedürün sadece gelecek günlerde seyahat edeceklere yardımcı olmayı amaçladığını, başvuru sahiplerinin seyahat edecek ilgili kişinin biletinin görüntüsünü, gerekli kimlik belgeleriyle aşı kartını ekleyip göndermeleri gerektiğini belirtti.

Sözcü Yardımcısı, salı günü teknik çalışma tamamlandıktan sonra prosedürü izah eden yeni bir duyuru yapılacağını, konuyla ilgili İki Toplumlu Sağlık Komitesi’yle koordinasyonun devam ettiğini kaydetti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Aşılanmış olan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili ortaya çıkan sorundan dolayı ve seyahat etmelerinin kolaylaştırılması için, Hükümet, bu konunun boyutlarını kabul ederek, son günlerde çeşitli seçenekleri değerlendirip aşağıdaki kararları aldı: İlgili Kıbrıslı Türklerin, aşılanmalarına ait bilgileri bir standartlaştırılmış elektronik belge aracıyla sunabilecekleri bir elektronik posta hesabı yaratılacak. Gerekli kontrollerin yapılmasından sonra, veriler EUDCC’nin çıkarılması için otomatik olarak ilerletilecek ve başvuru sahipleri, sertifikalarını nasıl alabilecekleri konusunda elektronik posta yoluyla bilgilendirilecek. Başka alternatif seçeneklerin değerlendirildiğine göre, bu çözüm, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Sözü geçen süreç, sadece önümüzdeki günlerde seyahat edecek kişilerin hizmet edilmesini amaçlamaktadır. Bunun belgelenmesi için, ilgili kişinin seyahat edeceği tarihi doğrulayan bileti elektronik aletle tarayarak sunulması gerekli olacaktır. Ayrıca, kimlik saptama belgeleri ve aşı kartının sunulması da gerekecektir. Önümüzdeki salı gününde, teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra, başvuruların sunulması ile ilgili süreci açıklayacak bir basın bildirisi yayınlanacak. Aynı anda, İki Toplumlu Sağlık Komitesindeki koordinasyon çalışmaları devam etmektedir.