Kıbrıslı Türk Özbengü yoğun bakımda. Grip olduğunu düşündü, hastaneye gitmedi

Devrim DEMİR

Uzun yıllardır yaşamını Londra’da sürdüren 59 yaşındaki iki çocuk sahibi Hasan Özbengü’nün covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası oksijen verilmesi için uyutulduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Salı günü bazı semptomların belirmesi nedeniyle Londra’da hastaneye başvuran Özbengü’nün PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle tedavi maksatlı hastaneye yatırıldı.

Yoğun bakımda oksijen alabilmesi için tedavisi 4 gündür uyutularak devam eden Hasan Özbengü’nün kardeşi Abdullah Özbengü YENİDÜZEN’e konuştu.

“Soğuk aldığını düşündü kendini tedavi etmeye çalıştı”

Hasan Özbengü’nün Kıbrıs’ta yaşayan kardeşi Abdullah Özbengü, kardeşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Özbengü, kardeşi Hasan’ın 31 senedir yaşamını İngiltere’de sürdürdüğünü, iki evladı olduğunu söyledi.

Kardeşinin yaklaşık bir hafta önce bazı semptomlar belirttiğini ancak grip olduğu düşüncesi ile evde kendini tedavi etmeye çalıştığını ifade eden Abdullah Özbengü, “Kardeşim grip olduğunu düşündü, evde tedavi olmaya çalıştı. Aile ısrar edince hastaneye gitti, ilk gün normal oksijen ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Kilosundan dolayı vücudu su topladı, daha iyi oksijen alabilmesi için uyuttular. Tedavisi uyutularak devam eder, herkes kendine dikkat etsin. Bu hastalık bir an önce biterek herkes sağlığına kavuşsun” dedi.