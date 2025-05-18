KTTB ve TIP-İŞ Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıslı Türk hekimler, Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu’nın (FEMS) Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleşen Mayıs 2025 Bahar Dönemi Genel Kurulu’na katıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’a ülkeyi temsilen TIP-İŞ adına Dr. Özlem Gürkut, Dr. Elşen Mülazimoğlu ve KTTB adına Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Cemal Mert, Dr. Dt. Nermin Yönel ve Dr. Dt. Ahmet Özant katıldı.

Genel Kurul’a Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Çekya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovenya, Belçika, Bulgaristan ve Polonya'nın dahil olduğu Avrupa’nın 13 ülkesinden 20’den fazla hekim örgütünün temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği (AEMH), Avrupa Sağlık Örgütleri Organizasyonu (CEOM), Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Avrupa Pratisyen Hekimler Birliği (UEMO) de katıldı.

Genel Kurul’da, hekimlik mesleğinin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar, meslek etiği, çalışma koşulları ve mesleki haklar ele alındı.

Hekimlik mesleğinin “ağır ve yıpratıcı iş” olarak yasal statüye kavuşturulması yönündeki talebin de ele alındığı toplantıda, tıp mesleğinin doğası gereği taşıdığı zorluklar şu başlıklar altında özetlendi:

“Uzun ve düzensiz çalışma saatleri: geceleri, hafta sonları ve tatil günlerini kapsayan nöbet sistemleri, yüksek duygusal ve zihinsel yük: hayat kurtarma sorumluluğu, ölüm ve ağır hastalıklarla sürekli karşı karşıya kalmak; bulaşıcı hastalık riskleri: enfeksiyonlara doğrudan maruz kalma; fiziksel yorgunluk ve iş yükü: uzun süre ayakta ve yoğun tempoda çalışma yasal sorumluluk baskısı, iş-yaşam dengesi kaybı”

TIP-İŞ ve KTTB’nin hekim yasasının hayata geçirilmesi için mücadeleyi yükseltmesi kararı alındı

Toplantıda tıp mesleğini yalnızca entelektüel değil aynı zamanda fiziksel ve psikolojik olarak da ağır bir iş sahası olduğu ve bu nedenle hekimlerin, sosyal güvenlik yasaları kapsamında erken emeklilik, ek izin hakları ve özel koruma düzenlemeleri gibi haklara erişmesi gerektiği savunuldu.

Sağlık alanında şiddetin artışı, genç hekimlerin mesleki tükenmişliği, özelleştirme politikalarının etkisi, kamu sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kadın ve dezavantajlı gruptaki hekimlerin karşılaştığı eşitsizliklerin de tartışıldığı toplantıda, ülke raporları sunulup ülkeler arası deneyimler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

FEMS’in gelecek dönemde, konuşulan talepleri Avrupa Birliği kurumları, ulusal ve uluslararası platformlarda taşıması ve savunuculuk yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda, TIP-İŞ ve KTTB’nin birlikte çalışarak, hekim haklarının ve sağlık sisteminin daha iyiye gitmesi, FEMS’de tartışılan mesleğin ve çalışma şartlarının özelliklerinden dolayı ihtiyaç olan ve talep edilen hekim yasasının bir an önce hayata geçirilmesi için mücadeleyi yükseltmesi kararı verildi.