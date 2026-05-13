ARUCAD’dan Girne İtfaiyesi’ne anlamlı duvar resmi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi öğretim görevlisi, sanatçı Batu Gündal ve öğrencileri tarafından Girne İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen duvar resmi çalışması, itfaiyecilerin cesaretini, fedakârlığını ve toplum için üstlendikleri hayati görevi sanat aracılığıyla görünür kılıyor.

Girne İtfaiye Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen mural çalışması, yangınla mücadele eden itfaiyecilerin zorlu görevlerini güçlü bir görsel anlatımla ele alıyor. Alevlerin arasından bir çocuğu kurtaran itfaiyeci figürü ve yangına müdahale eden ekip sahneleri, itfaiyecilerin hayat kurtaran müdahalelerini ve toplum için üstlendikleri kritik rolü simgesel bir anlatımla yansıtıyor.

Duvar resminde ayrıca, 6 Şubat Hatay depreminde hayatını kaybeden ve Kıbrıs halkının hafızasında derin bir iz bırakan “Şampiyon Melekler”i temsilen bir arma da yer alıyor. Bu sembol, hem kaybedilen çocukların anısını yaşatmayı hem de dayanışma ve toplumsal hafızayı sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim görevlisi Batı Gündal ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, sanatın kamusal alanla buluştuğu güçlü bir örnek olarak Girne İtfaiye Müdürlüğü binasında kalıcı bir eser olarak yerini aldı.